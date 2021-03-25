Лише кваліфіковані експерти повинні проводити автоекспертизу

Аби дізнатися про технічний стан транспортного засобу, потрібно провести автотехнічну експертизу. Її роблять в науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі. Така інформація може бути використана для отримання аргументованих доказів у разі дорожньо-транспортної події.

Саме автотехнічна експертиза встановлює наявність несправностей автотранспортного засобу, які, так чи інакше, могли вплинути на створення розслідуваної ситуації, і загрожували безпеці людей. Експерт, що проводить автотехнічну експертизу, має право вивчити всі матеріали справи, протокол, складений на місці аварії, ознайомитися з показаннями учасників, потерпілих, свідків дорожньо-транспортної пригоди.

- Досліджується технічний стан систем та елементів, які можуть впливати на безпеку дорожнього руху, визначаються за наявності несправностей, коли вони виникли і чи могли впливати на керування транспортним засобом, чи могли були бути виявленні водієм, їх перебування в причинному зв’язку з настанням ДТП, – розповідає старший судовий експерт сектору автотехнічних досліджень відділу автотехнічних досліджень та криміналістичного дослідження транспортних засобів Тернопільського НДЕКЦ МВС України Юрій Шминдюк.

Автотехнічна експертиза в Україні проводиться при розгляді кримінальних та адміністративних справ, а також при розгляді позовних вимог про відшкодування збитків і нанесення шкоди в дорожньо-транспортній пригоді. Під час проведення транспортно-трасологічних експертиз встановлюється механізм розвитку автопригоди. Аналізуючи усі деталі, експерти з’ясовують, як та в якому напрямку рухалися автомобілі, де і чому відбулося зіткнення.

- Дослідження обставин і механізмів ДТП. Тут експерти досліджують механізм розвитку, обставини, які передували перед моментом виникнення аварій, визначають технічні вимоги правил дорожнього руху щодо водіїв, які повинні були їх дотримуватися, визначають чи мали можливість водії уникнути зіткнення при дотриманні правил.

За словами Юрія Шминдюка, останнім часом кількість дорожньо-транспортних пригод на дорогах Тернополя та області зросла. Основні причини – ускладнення дорожніх умов в зимовий період, збільшення кількості транспорту і низький рівень культури на дорогах як серед водіїв, так і серед пішоходів. Пам’ятайте, дотримання вимог правил дорожнього руху може вберегти ваше життя та здоров’я!