Пішоходи на дорозі також повинні дотримуватися правил

Порушення правил дорожнього руху стало причиною травмування пішохода. Аварія трапилася 23 березня близько 13:30 у Тернополі на вулиці С.Будного.

За попередньою інформацією, жінка, 1955 року народження, переходила проїзну частину дороги у невстановленому місці – за межами пішохідного переходу.

Як результат – водій автомобіля SKODA не встиг вчасно загальмувати і порушниця опинилася під колесами авто. Кермувальник викликав поліції та швидку. Потерпілу бригада екстреної медичної допомоги доправила до травматологічного відділення.

У неї медики констатували забій органів черевної порожнини, перелом шийки стегнової кістки та можливий перелом тазу.

У водія відібрали взірці крові для перевірки на вміст алкоголю.

Правоохоронці нагадують, що тепер штрафи за порушення ПДР платитимуть не лише водії, але й пішоходи. Згідно статті 127 ч 1 КУпАП, за непокору пішоходів сигналам регулювання дорожнього руху, перехід ними проїзної частини у невстановлених місцях або безпосередньо перед транспортними засобами, що наближаються, невиконання інших правил дорожнього руху доведеться віддати від 255 гривень.

Пам’ятайте, що пішоходу зупинитися легше, ніж кількатонному авто і ціна може бути занадто високою – втрачене життя.