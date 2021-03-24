Офіцери поліцейської станції у Байківцях отримали нове авто

Ключі від службового автомобіля Toyota Prius офіцерам поліцейської станції Байковецької громади вручив начальник Головного управління Нацполіції Тернопільщини Олександр Богомол.

- Ми завжди триматимемо в полі зору роботу поліцейської станції, а заодно сприятимемо, аби були всі умови для якісного виконання поліцейськими своїх службових обов’язків. Знаю, Байковецька громада – правосвідома та найбільш упорядкована. Сподіваюся так буде й надалі, і ми тісно співрацюватимемо задля безпеки людей.

Відкрита на території Байковецької територіальної громади у травні 2017 року поліцейська станція з початку цього року запрацювала по-новому. Зі слів начальника відділення поліції № 4 Віктора Волощука, на станції несуть службу двоє дільничних офіцерів, аби оперативно реагувати на всі можливі виклики та резонансні події. Вони також здійснюють прийом громадян.

Байковецький сільський голова Анатолій Кулик запевнив, що присутність дільничних офіцерів поліції на території громади сприяє покращанню криміногенної обстановки.

- Отримання нового службового транспорту, гадаю, сприятиме ще кращій роботі поліцейської станції, – запевнив сільський голова.

На станції дільничними громади працюють капітан поліції Сергій Зимбович та старший лейтенант поліції Софія Орлінська.

Зі слів Сергія Зимбовича, навантаженість на кожного з офіцерів –приблизно шість з половиною – сім тисяч населення. Окрім цього, населені пункти, що входять до складу територіальної громади, розкидані, тому без службового автомобіля – ніяк.

До слова, на території громади постійно несе службу наряд патрульної поліції, це також сприяє забезпеченню правопорядку.