У ДТП, що трапилася на Борщівщині, загинуло двоє людей (оновлено)

Дві людини загинули в результаті автопригоди на Борщівщині. Вранці, 18 березня, неподалік села Глибочок не розминулися Volkswagen Sharan та Citroen.

За попередньою інформацією, зіткнення відбулося в результаті виїзду легківки на смугу зустрічного руху.

На момент аварії в бусі перебував водій та двоє пасажирів. У іншому транспортному засобі лише кермувальник. В результаті удару водія з Volkswagen вивільняли з металевої пастки рятувальники. Чоловіка з травмами доправили до лікарні.

Госпіталізували до медзакладу і всіх людей з буса. Летально завершилася автопригода для водія легківки та одного із пасажирів Citroen. Вони померли в лікарні.

Вирішується питання про внесення даного факту в ЄРДР згідно статті 286 частина 3 ККУ. Триває слідство.