Одержувати докази щодо використання вогнепальної зброї допомагає судова балістика

Убивства, нанесення тяжких тілесних ушкоджень, розбійні напади, вимагання, навмисне знищення майна, тероризм, захоплення заручників, бандитизм, хуліганство – ці та інші злочини, які реєструють в Україні, вчиняються, як правило, із застосуванням вогнепальної зброї. Поширення незаконного обігу зброї поряд з торгівлею наркотиками, людьми, контрабандою та проституцією є одним з напрямів діяльності організованих злочинних угруповань. Незаконна торгівля вогнепальною зброєю стає усе більш прибутковим злочинним промислом.

Фахівці сектору дослідження зброї Тернопільського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України допомагають розслідувати злочини в яких фігурує вогнепальна зброя.

- Основним завданням сектору є встановлення належності до вогнепальної зброї, чи придатна вона до стрільби, встановлення моделі та зразка зброї, її калібр, – розповідає завідувач сектору досліджень зброї Тернопільського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України Володимир Богайчук.

Саме судова балістика допомагає швидко та точно дослідити та класифікувати зброю. Дослідження зброї дає можливість винести обґрунтовані версії, виявити істотні обставини у справі, встановити винувату особу.

- Крім того, до сектору надходять різні види патронів. Ми повинні встановити чи придатні вони до стрільби, чи є вони боєприпасами, якого вони калібру та до якої системи зброї належать. На дослідження об’єкти до нас надходять з різних підрозділів: СБУ, Нацполіція, органи суду.

Речовими доказами при використанні вогнепальної зброї можуть бути зброя та її частки, патрони, гільзи, кулі, картеч, дріб, незгорілі порошинки, пижі, пристрої, пристосування і матеріали, що застосовувалися при кустарному виготовленні зброї та боєприпасів.