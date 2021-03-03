Двох дітей на пішохідних переходах в Тернополі збили водії

Із закритим переломом обох кісток правої гомілки в травматологічне відділення поліції бригада швидкої госпіталізувала дванадцятирічного хлопчика. Ушкодження дитина отримала в результаті дорожньо-транспортної пригоди.

Аварія трапилася 2 березня близько восьмої ранку в Тернополі. Водій автомобіля Mazda CX-7 на вулиці Слівенська збив перехожого. Неповнолітній переходив дорогу по пішохідному переході.

Ще одного хлопчика того ж дня доправили у лікарні в результаті наїзду автомобіля. Десятирічний потерпілий також переходив дорогу в межах нерегульованого пішохідного переходу, коли потрапив під колеса автомобіля. У школяра медики діагностували забій гомілково-ступеневого суглобу.

У водіїв відібрали взірці крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.