А ваша дитина в безпеці?

«Зникла дитина» – новина, яка змушує кожного з батьків задуматися. Адже ця проблема змушує батьків щодня переживати за своїх дітей відправляючи на навчання, тренування або на прогулянку.

Саме тому поліція охорони пропонує рішення – «GPS- трекер для дітей», аби бути точно впевненими, що нічого поганого з ними не станеться.

Фахівці Управління поліції охорони в Тернопільській області кажуть, що за допомогою такого приладу, розміром у сірникову коробку, можна відслідковувати маршрут дитини, а у разі небезпеки – оперативно реагувати.

- Ці трекери розраховані перш за все на те, щоб дитина, яка має при собі такий GPS-трекер, могла безпечно пересуватися містом, – пояснює начальник центру технічної охорони Управління поліції охорони в Тернопільській області Андрій Беринда. – Якщо життю чи здоров’ю дитини, яка має з собою даний прилад, щось загрожує, вона може натиснути на тривожну кнопку, що є на приладі, і на пульт поліції охорони надійде відповідне сповіщення. Відтак, наряд реагування поліції охорони одразу ж виїжджає на виклик і, прибувши за 3-5 хвилин на місце події, надасть допомогу.

Перевагами GPS-трекеру є:

• розташування в реальному часі

• виведення пройденого маршруту і події за вказаний відрізок часу

• формування геозон для навчальних закладів/гуртків тощо

• налаштування подій з подальшою передачею на мобільний телефон чи електронну адресу

Замовляючи таку новинку батьки завжди можуть бачити в який час та якими дорогами йдуть діти зі школи, чи на різноманітні гуртки. Якщо ж батьки хочуть аби дитина йшла визначеним маршрутом, то його окремо розробляють на карті. Приміром від школи і до будинку. Після цього, за допомогою програмного забезпечення позначаємо даний маршрут, вносимо усі дані на карту, і встановлюємо межі відхилення маршруту, наприклад 10 метрів.

І от коли дитина відійшла від даного маршруту на більш допустиму норму, у нас на комп’ютері відображатиметься червоний сигнал. Відтак, на дане місце буде відправлений озброєний наряд поліції охорони.

Якщо ж маленький користувач відчуває будь-яку загрозу чи небезпеку, то йому достатньо просто розблокувати свій мобільний телефон та на робочому столі натиснути кнопку SOS і за лічені хвилини йому на допомогу приїде наряд реагування поліції охорони.

Тож, поліція охорони пропонує турботливим батькам надійні і багатофункціональні пристрої та можливості, щоб забезпечити безпеку своїх дітей, та уникнути зайвих переживань.

Управління поліції охорони

в Тернопільській області