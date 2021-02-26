Запорізьких домушників у Тернополі затримали оперативники

Домушників зі стажем затримали в Тернополі працівники карного розшуку спільно з бійцями спецпідрозділу КОРД. Впродовж кількох місяців оперативники місцевого райуправління спільно з слідчими-детективами Головного управління Нацполіції краю відпрацьовували групу заїжджих квартирних злодіїв.

Перша заява про крадіжку з квартири надійшла до правоохоронців у листопаді минулого року. Жертвою невідомих стала місцева мешканка. З її помешкання злодії винесли усі цінні речі та побутову техніку.

На місці злочину працювала слідчо-оперативна група. Доказова база, зібрана експертами, показала, що до злочину можуть бути причетні раніше судимі жителі Запоріжжя. Проте затримати підозрюваних “за гарячими слідами” тоді не вдалося. Чоловіки залишили обласний центр.

За словами заступника начальника ГУНП в Тернопільській області Степана Яцуха, оперативники не припиняли свою роботу, а, співпрацюючи з колегами із сусідніх областей з’ясували, що підозрювані їздять містами України та обкрадають квартири у багатоповерхівках.

Вдруге до Тернополя група приїхала 24 лютого після крадіжки у Рівному. В нашому обласному центрі вони встигли обікрасти лише одну квартиру на Злуки. Суму збитків потерпілі оцінили в 90 тисяч гривень. Втекти далеко злодіям не вдалося. Їх одразу затримали оперативники. Спецоперація проходила під процесуальним керівництвом Тернопільської місцевої прокуратури.

Підозрювані – троє жителів Запоріжжя. До помешкання чоловіки проникали шляхом зламу серцевини замка серед білого дня, коли більшість людей на роботі чи на навчанні. Об’єктом злочину обирали будинки старого типу. Спочатку продзвонювали квартири, а потім залазили до середини. Брали лише малогабаритні речі, коштовності та гроші.

Чоловікам уже оголосили підозру згідно статті 185 частина 3 ККУ. Вирішується питання про обрання їм міри запобіжного заходу.

Перевіряють слідчі і причетність трійці до аналогічних злочинів, вчинених на території України.