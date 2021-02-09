Бійці спецпідрозділу КОРД вибороли перемогу у змаганнях з рукопашного бою

Чемпіонат з рукопашного бою серед працівників поліції відбувся у Тернополі. Змагання проходили у вагових категоріях від 60 кг до понад 90 кг.

Участь у спортивних баталіях взяли співробітники структурних, окремих, територіальних (відокремлених) підрозділів та спецпідрозділів поліції. Загалом було сформовано 7 команд з 41 учасника.

Кубок переможця отримала команда корпусу оперативно-раптової дії. На другому місці рота поліції особливого призначення. На третій сходинці спортсмени Тернопільського районного управління поліції.

За словами начальника сектору професійної підготовки ГУНП в області Олексія Криворучка, володіння прийомами рукопашного бою – це один із напрямків підготовки співробітників поліції до виконання службових завдань. Щоразу поліцейські вдосконалюють ці навики.

В особистому заліку у відповідних вагових категоріях перемогу здобули: Бовін Володимир (Чортківське районне відділення поліції), Волянюк Андрій (Тернопільське районне управління поліції) та бійці спецпідрозділу КОРД: Максим Прохоренко, Василь Балацький, Владислав Брикайло, Мирон Градовий, Віктор Кохно.

Переможців чемпіонату нагородив начальник обласного управління поліції Олександр Богомол.

- Учасники змагань були досить сильними. Серед них: майстри спорту та кандидати в майстри спорту. Кожен із них продемонстрував витривалість, хороше володіння прийомами та вміння голіруч знешкодити противника, – наголосив очільник обласної поліції.