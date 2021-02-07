На Тернопільщині у ДТП травмувалося семеро людей

Семеро дорослих та двоє неповнолітніх дітей потрапили у дорожньо-транспортну пригоду на Тернопільщині. Сьомого лютого близько 7:20 на автодорозі Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль, неподалік села Зелена, не розминулося два автомобілі. На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Opel Vivaro, рухаючись в напрямку Бучача, не впорався з керуванням і автомобіль на не розчищеній дорозі викинуло на смугу зустрічного руху. В результаті такого маневру автівка врізалася в зустрічний міні-бус марки Peugeot Expert під керуванням жителя Тисмениці.

На момент нещастя в Opelі перебував водій з родиною, а це шість пасажирів серед яких двоє неповнолітніх, а в іншому авто двоє людей.

В результаті нещастя шестеро потерпілих отримали легкі тілесні ушкодження, а от один з неповнолітніх – тринадцятирічний хлопець, черепно-мозкову травму важкого ступеня. Усіх доправили до лікарні.

Попередня причина нещастя – важкі погодні умови та занос. У водіїв відібрали взірці крові для перевірки на вміст алкоголю. Подія внесена в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно статті 286 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці звертаються до усіх учасників дорожнього руху бути обережними на дорозі через погіршення погодних умов. Без потреби не виїжджайте і пам’ятайте, сильні снігопади та ожеледь та висока швидкість можуть призвести до нещастя.