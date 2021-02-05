В організаційно-штатній структурі поліції Тернопільщини відбулися зміни

Такі нововведення зумовлені адміністративно-територіальною реформою в Україні. Наказом Голови Національної поліції України затвердили нову організаційно-штатну структуру територіальних підрозділів ГУНП в Тернопільській області.

На базі наявних підрозділів почали працювати одне районне управління поліції – Тернопільське та два райвідділи – Чортківський і Кременецький.

До складу Тернопільського районного управління поліції увійшли відділ поліції у Бережанах, відділення поліції у Тернополі (колишня зона обслуговування Тернопільського району), Зборові, Теребовлі, Збаражі, Підволочиську та два сектори поліцейської діяльності у Підгайцях та Козові.

Кременецький районний відділ поліції включає в себе два відділення у Шумську та Ланівцях, а також сектор поліцейської діяльності у Почаєві. Очолює райвідділ поліції Сергій Горяний.

До Чортківського районного відділу поліції входять відділення поліції в Борщові, Бучачі, Гусятині, Заліщиках та сектор поліцейської діяльності м. Монастириська.

Території обслуговування підрозділів визначені відповідно до меж новоутворених об’єднаних територіальних громад.