Про підсумки оперативно-службової діяльності підрозділів Нацполіції Тернопільщини у 2020 році та заходи з подальшого удосконалення роботи прозвітував на колегії начальник ГУНП в області Олександр Богомол

Криміногенна ситуація на території Тернопільської області стабільна, правоохоронці несуть службу та не припиняють боротися зі злочинністю – в цьому запевнив головний поліцейський краю Олександр Богомол. Він наголосив, що поліція відкрита та готова завжди співпрацювати з усіма верствами населення, а також розповів про результати роботи з протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки та порядку, охорони прав і свобод громадян, інтересів суспільства і держави упродовж 2020 року.

- Зменшення загалом на 9,6% по загальній злочинності дозволила більше уваги приділяти тяжким та особливо тяжким злочинам і розкривати їх. Позитивні результати і в тому, що на 16% менше вбивств, крадіжок на 23, грабунків на 35 – хороше досягнення, розбійних нападів на 57%, НЗТЗ на 17% менше, тяжких злочинів на 3,5% менше. Загальне розкриття злочинів краще на 1,6% і по тяжких злочинах на 11,7% краще.

Такі показники – це спільне досягнення працівників усіх підрозділів поліції Тернопільщини, – переконаний Олександр Богомол. Рівень загальної злочинності на 10 тисяч населення є одним із найнижчих по Україні, а вжиті заходи сприяли зменшенню кримінальних правопорушень у тому числі тяжких та особливо тяжких злочинів.

- Загалом вдалося забезпечити стовідсоткове розкриття вбивств, яких було 10, 19 тяжких тілесних ушкоджень, 5 ТТУ зі смертю, 4 зґвалтування, 6 розбійних нападів, 5 фактів торгівлі людьми. По лінії кримінального блоку ми вийшли на третю позицію по Україні за що дякую всім працівникам.

У 2020 році покращилися результати і щодо розкриття крадіжок, грабунків, вимагань, незаконного зберігання зброї та незаконних заволодінь. Слідчі завершили 8 кримінальних проваджень щодо діяльності організованих злочинних груп.

- Налагоджена робота з управлінням стратегічних розслідувань, управлінням протидії торгівлі наркотиками, кіберполіцією та іншими поліцейськими підрозділами, які є на території області.

Олександр Богомол закликає мешканців Тернопільщини ретельно ставитися до власного майна, берегти його і не залишати без нагляду. Злодії ніколи не зволікають і як тільки випадає нагода – забирають усе, що погано лежить. Активізувалися у минулому році і шахраї та зросла кількість вимагань. Над цим видом злочину, каже головний поліцейський краю, вони працюватимуть більше та якісніше.

- Серед пріоритетів поліцейських у 2021 році – боротьба з організованими злочинними групами, правопорушеннями у сфері економічної безпеки, незаконний обіг наркотиків, профілактика домашнього насильства, дитяча злочинність та виявлення латентних злочинів по тяжких та особливо тяжких правопорушеннях.

Олександр Богомол запевнив, що він та його підлеглі робитимуть усе від них можливе, аби криміногенна ситуація в Тернополі та області покращилася, а мешканці й гості міста почувалися в безпеці.