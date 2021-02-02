Працівники Служби судової охорони спільно з бійцями КОРД звільнили заручників та припинили масові заворушення

Кременецький районний суд захопили невідомі, взявши заручників та погрожуючи судді. На місці події працювала служба судової охорони, виїжджали бійці спецпідрозділу КОРД та вибухотехніки.

Усе це – сценарій спільних навчань. Їхня мета – підвищення рівня готовності співробітників Служби судової охорони до дій у нештатних ситуаціях, вдосконалення управління підпорядкованими силами і засобами, відпрацювання навичок й підтримка громадського порядку в судах.

- Під час проведення навчань ми знешкодили громадянина, який взяв в заручники учасника судового процесу, – розповів начальник управління КОРД ГУНП в Тернопільській області Дмитро Болтян.

Навчання, кажуть організатори, проходили в умовах, наближених до реальних. Усе відбувалося поетапно, що дало можливість відпрацювати кожен сценарій, тактику та координацію дій під час затримання умовних злочинців. Такі зустрічі допомагають налагодити взаємодію служби судової охорони з працівниками поліції.

- Було відпрацьовано кілька сценаріїв. Один з них – порушення громадського порядку біля суду, потім відпрацьовували порушення під час судового засідання. Всі поставлені завдання були виконані успішно у межах компетенції підрозділу, – запевнив заступник начальника служби судової охорони в області Василь Довганич.

У ході тактико-спеціальних навчань з працівниками судової охорони та бійцями КОРД працювали й вибухотехніки. Вони розповіли про методи огляду місця події під час замінування приміщення, а також пошуки та знешкодження вибухонебезпечного предмету.