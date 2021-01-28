Безпека дорожнього руху — це життя!

Порушення правил маневрування, перевищення безпечної швидкості та керування транспортним засобом у нетверезому стані – це три основних причини через які трапляються дорожньо-транспортні пригоди.

Щороку на дорогах України гине понад 4 тисячі людей тобто щонайменше одинадцять осіб щодня. Тисячі людей зазнають травм, які призводять до інвалідності.

Тернопільщина не виняток. Від початку року на дорогах краю трапилося 158 автопригод з яких 27 з потерпілими. У цих аваріях загинуло четверо осіб,а 56 отримали травми.

За словами Олександра Розпутнього, начальника управління превентивної діяльності ГУНП в Тернопільській області, ця цифра дещо менша, ніж за аналогічний період 2020 року. Одна з причин зниження кількості ДТП – це карантин, оголошений у країні через пандемію коронавірусу, бо більшість жителів перебували на самоізоляції.

- Найпоширеніші дорожньо-транспортні пригоди – зіткнення автомобілів, наїзд на перешкоду або на припаркований транспорт. А от найчастіше гинуть люди під колесами автівок, при зіткненнях та перекиданнях автомобілів.

Порушення правил маневрування, перевищення швидкості, недотримання та виїзд на смугу зустрічного руху, а також перехід дороги у невстановленому місці – основні правила, якими нехтують як водії, так і пішоходи.

- За неповний січень ми зареєстрували 54 факти перевищення швидкості, 35 – це небезпечне маневрування та обгін, у 34 випадках аварії траплялися через не дотримання дистанції.

Ще одна причина автопригод, яку озвучують уже водії, – погані дороги та недостатнє освітлення проїжджої частини.

Чимало аварій трапляється через їзду в стані алкогольного та наркотичного сп’яніння. За 27 днів січня правоохоронці виявили 21 факт керування транспортним засобом після вживання спиртного.

Дорожньо-транспортні аварії є головною причиною загибелі дітей віком від 5 до 14 років. Учасниками дорожнього руху є не тільки водії, а й пішоходи. Проте, громадяни нерідко про це забувають, а до власної безпеки ставляться байдуже.

Основні фактори ризику для водіїв та пасажирів:

- нехтування пасками безпеки;

- керування автомобілем у стані алкогольного та/або наркотичного сп’яніння;

- перевищення швидкості;

- нехтування шоломами серед мотоциклістів та велосипедистів;

- відсутність дитячих автокрісел (якщо у салоні авто є дитина);

- відволікання на гаджети за кермом.

Пам’ятайте, безпека дорожнього руху — це життя!