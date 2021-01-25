З травми в результаті ДТП до лікарні звернулося семеро людей

В бетонну перешкоду на Тернопільщині 23 січня врізався водій автомобіля Subaru Outback. В результаті удару до лікарні потрапив і кермувальник, і його пасажир.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, двадцятидев’ятирічний водій сів за кермо у стані алкогольного сп’яніння. Бетонний блок лежав на узбіччі дороги в селі Біще Бережанської територіальної громади.

Кермувальника зі струсом, закритою черепно-мозковою травмою, з множинними травмами тулуба та ніг госпіталізували до реанімаційного відділення.

Дев’ятнадцятирічний пасажир звернувся за меддопомогою також. У нього забої та перелом кістки руки. У водія відібрали взірці крові для перевірки на вміст алкоголю.

Ще одна автопригода трапилася неподалік села Байківці. Там, 23 січня близько 15:50 не розминулися два автомобілі.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій ВАЗ 2107 не обрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожню ситуацію, виїхав на смугу зустрічного руху та врізався в Skoda Rapid.

До лікарні звернувся водій та двоє пасажирів з ВАЗу. Госпіталізували до медзакладу і двох пасажирів з іншого транспортного засобу. У двадцятисемирічної жінки закритий перелом кисті руки, а в її чотирирічної доньки – струс та закрита черепно-мозкова травма.

Причини автопригод встановить слідство.