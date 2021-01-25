На Тернопільщині перевіряють законність роботи будинків для літніх людей

22 січня на території Тернопільської області почалися перевірки роботи пансіонатів для громадян похилого віку, будинків-інтернатів для осіб з інвалідністю, нарко- та алкозалежних центрів.

Її проводять спеціальні групи поліцейських, рятувальників, працівників закладів охорони здоров’я та райдержадміністрацій. Причина рейдів – пожежа в геріатричному будинку Харківської області, яка призвела до смерті 15 осіб.

На Тернопільщині функціонують 23 пансіонати для літніх людей, 7 будинків-інтернатів для осіб з інвалідністю та 6 реабілітаційних центрів. Частину закладів, що надають соціальні послуги з проживання, правоохоронці відвідали минулими вихідними.

Під час перевірок вони акцентували увагу на безпеці перебування громадян в установах, їх наповненість та наявність відповідної юридичної документації.

Станом на 25 січня мобільні групи перевірили 40 закладів. Порушень, що належать до компетенції поліції, не виявили.

Спільні рейдові групи продовжать свою роботу у даному напрямку. На черзі- приватні дошкільні навчальні заклади.