У двох автопригодах на дорогах Тернополя та області травмувалися люди

Дві дорожньо-транспортних пригоди 21 січня трапилося на дорогах області. Близько 18:00 водій автомобіля Volkswagen збив жінку.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що потерпіла переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході.

Сімдесятичотирилітню жінку з закритою черепно-мозковою травмою, струсом, відкритим переломом правої гомілки бригада швидкої допомоги доправила до лікарні.

Водій попередньо тверезий. У нього відібрали взірці крові для перевірки на вміст алкоголю. Чоловік каже, що помітив на дорозі людину занадто пізно і не встиг загальмувати.

Ще одну автопригоду зареєстрували правоохоронці на перехресті дороги сполученням Броди-Підкамінь-Залізці-Тернопіль та Обхід м. Тернопіль. Там близько 16:20 водій автомобіля Audi A6 виїхав з другорядної дороги на нерегульоване перехрестя та допустив зіткнення з вантажним транспортним засобом із напівпричепом.

В результаті удару в кюветі опинилися і легківка, і вантажний автомобіль. Травми отримав пасажира Audi A6. У чоловіка закритий перелом плечової кістки.

Обидві автопригоди внесені в ЄРДР згідно статті 286 частина 1 ККУ. Триває слідство.