Казкова атмосфера свята, гарний настрій та щирі посмішки – саме з такими емоціями минула зустріч працівників поліції та вихованців Центру соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей Тернопільської обласної державної адміністрації. Діти та поліцейські розважалися у зимовому містечку на Театральному майдані.

Різдвяні свята – завжди приємна пора, вони об’єднують та залишають в серцях родинне тепло та затишок. Пoдарувати cвяткoвий нacтpій ювeнaльнi пoлiцeйcькi Тернопільщини виpiшили дiтям з ciмeй, щo знaxoдятьcя в cклaдниx життєвиx oбcтaвинax.

Малеча і старшокласники радо прийняли пропозицію ювеналів покататися на різних атракціонах, зробити фото біля ялинки і скуштувати солодощі.

Як зазначив керівник відділу ювенальної превенції ГУНП в Тернопільській області Петро Тихович, неповнолітні, позбавленні батьківської опіки та піклування, потребують уваги та підтримки від людей найбільше, а поліцейські у такий спосіб дають змогу відчути цим діткам родинну турботу.

Щacливi oчi малечі – цe нaйбiльшa i нaйщиpiшa винaгopoдa для правоохоронців зa дoбpу cпpaву.