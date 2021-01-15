Неуважність на дорозі – одна з причин травматизму

На трасі Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль, неподалік Бучача, зіткнулися два автомобіля. Аварія трапилася 14 січня близько 22:00. За попередніми даними, водій TOYOTA не врахував дорожньої ситуації, не дотримувався безпечної дистанції руху і як результат – врізався в транспортний засіб марки ВАЗ 2106, який їхав попереду.

В результаті удару кермувальника ВАЗу з закритою черепно-мозковою травмою, струсом, забоєм щелепи госпіталізували в травматологічне відділення. У водіїв відібрали взірці крові для перевірки на вміст алкоголю.

Ще одну автопригоду зареєстрували правоохоронці того дня в Тернополі.

Під колесами автомобіля MAZDA опинилася жителька Підволочиського району, 1994 року народження. Жінка переходила проїжджу частину на пішохідному переході на Бродівській. В результаті удару в потерпілої струс та перелом пальця руки. Жінку не госпіталізовували. .

По обидвох фактах триває перевірка.