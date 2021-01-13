2,5 проміле показав Драгер у водія, причетного до ДТП зі смертельним випадком

Водія, який вчинив смертельну автопригоду в Бучацькому районі, затримали згідно статті 208 КПК.

Аварія трапилася 12 січня близько 18:30. Водій автомобіля RENAULT-TRAFIC, рухаючись дорогою Бучач-Товсте, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху і збив пішохода. Потерпіла – жителька села Трибухівці, 1952 року народження.

Жінка йшла лівим краєм дороги у попутному з автомобілями напрямку. Після того, як водій збив пенсіонерку, він скерував авто на праве узбіччя, де врізався в дерево.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. В результаті удару потерпіла загинула на місці нещастя. За попередньою інформацією, тридцятишестирічний водій сів за кермо у стані алкогольного сп’яніння. Алкотестер “Драгер” показав, що в крові кермувальника 2,5 проміле алкоголю. У чоловіка відібрали взірці крові для аналізу.

На момент ДТП в салоні авто був пасажир. Проте ні він, ні водій травм не отримали. Дана подія внесена в ЄРДР згідно статті 286 частина 2 ККУ. Триває слідство.