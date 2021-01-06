Поліцейські Тернопільщини викрили корупційну «схему» відпуску деревини вищого сорту по мінімальній вартості

Під час отримання частини неправомірної вигоди поліцейські затримали одного з організаторів незаконного “бізнесу”.

Протиправну діяльність лісничого та його помічника викрили оперативники управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області Нацполіції, слідчі теруправління ДБР, розташованого у м. Львові, під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури.

Порушники налагодили механізм відпуску якісної деревини вищого сорту по мінімальній вартості.

За відпуск 60 м³ лісодеревини породи «модрина» по заниженій вартості місцевий підприємець повинен був надати 60 тисяч гривень «винагороди».

У вівторок, 5 січня, одного зі зловмисників – помічника лісничого – піймали “на гарячому” після того, як він отримав частину неправомірної вигоди, а саме 22 тисячі гривень. Його затримали згідно статті 208 КПК.

Вирішується питання про повідомлення обом фігурантам підозри за частиною 3 статті 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Триває слідство.