Кожна територіальна громада Тернопільщини матиме поліцейського офіцера

Підписання меморандумів про співпрацю правоохоронців Тернополя та області з старостами сіл, які входять в територіальну громаду – одне з основних завдань на сьогодні.

Пілотний проєкт планують втілити в нашій області впродовж найближчого часу. Першою домовилася про співрпрацю Трибухівська територіальна громада у Бучацькому районі. На її території уже працює поліцейський офіцер.

За словами заступника начальника УПД – начальника відділу дільничних офіцерів поліції ГУНП в Тернопільській області Василя Дідуха, офіцер працюватиме лише на території своєї громади. Він повинен постійно спілкуватися з людьми. Його основне завдання – забезпечення безпеки людей, вчасне реагування на повідомлення та скарги, а також проведення профілактичної роботи.

П’ятого січня про співпрацю та впровадження проєкту “Поліцейський офіцер громади” домовилися правоохоронці і з старостами десяти сіл, які входять до Тернопільської ТГ. Наразі дільничний, а в майбутньому офіцер громади обслуговуватиме майже п’ять тисяч населення на території площею 40 кілометрів. Допомагатимуть йому й представники муніципальної поліції. Нагадаємо, що 9 червня 2020 року в селі Іванківці Тернопільського району запрацювала поліцейська станція.

- Тернопільщина – це перша область, де у 2016 році стартувала реалізація проєкту “Поліцейська станція”. З 2019 -го досвід нашого краю почали переймати і інші області держави, – розповів заступник начальника Тернопільського відділу поліції Іван Рибчак.

Створення станцій, а також робота поліцейського офіцера громади допомагає максимально наблизити наряди поліцейських до віддаленої сільської місцевості та вчасно забезпечити безпеку громадян.