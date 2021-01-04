Шістнадцять травмованих-результат автопригод на Тернопільщині за святкові дні

Шість дорожньо-транспортних пригод трапилося на дорогах Тернополя та області впродовж чотирьох днів.

В селі Мшанець Теребовлянського району на трасі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече 31 грудня близько 15:20 водій автомобіля Volkswagen Golf не впоралася з керуванням та допустила з’їзд автомобіля в кювет.

До лікарні госпіталізували з забоями та травмами водія і пасажира.

Зареєстрували автопригоду правоохоронці і в Тернопільському районі. В селі Байківці зіткнулося три іномарки. На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, водій Dacia Logan не переконався у безпеці дорожнього руху і, з’їжджаючи у ліву смугу, врізався в Volkswagen passat. В результаті удару дві автівки за інерцією викинуло на смугу зустрічного руху, де вони протаранили ще й Volkswagen Golf.

До реанімаційного відділення з переломом стегна, струсом та закритою черепно-мозковою травмою бригада швидкої госпіталізувала водія Volkswagen passat та пасажира. У жінки тако перелом ноги та тілесні ушкодження.

До лікарні потрапили і кермувальник та пасажирка Volkswagen Golf. Надавали меддопомогу і дітям 5-ти та 8 років з даного транспортного засобу. Їх не госпіталізовували.

У перший день січня на автодорозі Тернопіль-Кропивницький-Кіровоград-Знам’янка, неподалік села Дибще Козівського району водій Mazda 6 не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну та зіткнувся з Renault Duster

В Козівську лікарню доправили водія Мазди. У нього забої, струс, множинні садна обличчя та голови.

Потрапили до медзакладу з забоями мама з двома неповнолітніми дітьми з позашляховика.

Другого січня під колеса автомобіля ВАЗ 217230 потрапив житель Козівського району, 1988 року народження. Потерпілий у стані алкогольного сп’яніння йшов проїзною частиною дороги в попутному з транспортом напрямку. У чоловіка перелом гомілки та струс.

О 22:50 на лінію 102 надійшло повідомлення про чергову аварію на дорозі Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка в селі Підгороднє. Водій Mercedes, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, перетнув суцільну лінію розмітки, виїхав на зустрічну та зіткнувся з Volkswagen Golf. В результаті удару травми отримала сімнадцятирічна пасажирка з авто порушника. Результат попереднього алкотестування – 1,79 проміле алкоголю в крові.

Ще одна автопригода з травмованими трапилася 3 січня на Кременеччині. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій Ford Focus не переконався в безпечному русі і виїхав на головну дорогу. Такий маневр став причиною зіткнення з АУДІ Q7.

До лікарні потрапила пасажирка Fordа, а також двоє пасажирів з іншого авто.

По усіх автопригодах триває перевірка. У водіїв відібрали взірці крові для перевірки на вміст алкоголю.