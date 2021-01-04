Новорічні святкування в області минули без суттєвих порушень громадського порядку

У період новорічних свят правоохоронці несли службу в посиленому режимі, стежили за дотриманням правопорядку та карантинних обмежень в області.

Загалом святкування пройшли спокійно. Оператори лінії 102 щодня приймали понад 500 дзвінків – стільки ж, скільки у звичайні вихідні. Жодне звернення не залишилося поза увагою.

За період новорічних вихідних поліцейські склали 28 протоколів за ст.44-3 КУпАП (порушення правил щодо карантину людей). Серед основних порушень – недотримання карантинних вимог власниками магазинів та закладів громадського харчування.

Правоохоронці також контролювали, аби громадяни перебували в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті в респіраторах або захисних масках. Виявили 106 осіб, які нехтували засобами індивідуального захисту. На порушників накладено штраф від 170 до 255 гривень.

За вихідні поліцейські виявили 20 водіїв, котрі сіли за кермо в стані алкогольного сп’яніння. На даних осіб склали адмінпротоколи за статтею 130 КУпАП. За вчинення відповідного правопорушення передбачено позбавлення водійського посвідчення на рік і штраф 10,2 тис. грн.

Попереду різдвяні свята, правоохоронці також чергуватимуть у посиленому режимі. Тож звертаються до краян не забувати про протиепідемічні правила, використовувати засоби індивідуального захисту та уникати скупчення людей.