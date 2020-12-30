Передсвяткові рейди: поліцейські перевіряють законність торгівлі хвоєю та піротехнікою

Напередодні новорічно-різдвяних свят правоохоронці проводять превентивні заходи, метою яких є недопущення несанкціонованої вирубки та реалізації хвої. Працівники поліції у складі мобільних груп перевіряють торговельні майданчики, ринки, місця продажу ялинок.

Реалізатори хвойного товару при собі зобов’язані мати відповідні документи. Недобросовісні продавці часто вдаються до хитрощів: продають немарковані дерева або на чіпі відсутній штрих-код, без номеру хвойного дерева.

Правоохоронці з’ясовують, звідки доставлені хвойні дерева, перевіряють відповідне маркування, застерігають продавців від здійснення торгівлі у заборонених місцях.

Попит на новорічні красуні, як зазначають самі мешканці міста, є завжди.

Поліцейські перевіряють і місця продажу невід’ємної новорічної атрибутики – святкової піротехніки. Різні салютні установки, фонтани, хлопавки та бенгальські вогні мають мати дійсний термін придатності, наявність дозвільних документів і їх сертифікацію. А продавці мають дотримуватися інструкції зберігання піротехнічних засобів. Придбана в нелегальних точках продажу піротехніка може бути небезпечною.

Поліцейські закликають громадян відповідально віднестися, купуючи святковий товар. Профілактичні рейди триватимуть до завершення Різдвяних свят.