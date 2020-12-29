Чотири аварії за добу трапилося на Тернопільщині

На Кременеччині не розминулися іномарка з возом. Дорожньо-транспортна пригода трапилася 28 грудня о 00:15 на трасі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій автомобіля BMW врізався в гужову підводу, яка їхала попереду в попутному напрямку.

В результаті удару до лікарні бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала із забоями трьох людей з воза. У водіїв відібрали кров для перевірки на вміст алкоголю.

У Тернополі близько 16:00 на Підволочиському шосе під колеса Mazda CX-5 потрапив шістнадцятирічний юнак, який раптово вибіг на дорогу. Хлопця госпіталізували до лікарні.

Ще одного пішохода в результаті наїзду авто доправили до лікарні. У Шумську водій Volkswagen Passat збив кременчанку, 2002 року народження. Дівчина переходила проїжджу частину дороги по пішохідному переході. На водія склали кілька адмінпротоколів за порушення правил дорожнього руху.

Зареєстрували ДТП правоохоронці в Тернопільському районі. О 17:04 неподалік села Великий Глибочок не розминулися Daewoo Lanos та екскаватор.

За попередньою інформацією, водій легківки не помітив припаркований транспорт і в’їхав в нього. В результаті удару чоловіка затисло в салоні авто. Чоловіка довелося вивільняти з металевої пастки. Після цього його доправили в реанімаційне відділення з забоями та переломами.

По усіх автопригодах триває перевірка.