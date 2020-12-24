Розвиток фізичної культури серед правоохоронців, проведення змагань, спортивні досягнення – обласна організація ФСТ “Динамо” підбила підсумки роботи за рік

Засідання президії Тернопільської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства “Динамо” України відбулося у четвер, 23 грудня, в Головному управлінні Національної поліції в Тернопільській області.

Присутні обговорили роботу товариства, розглянули проблемні питання, відзначили кращих спортсменів та команди.

Заступник голови обласного динамівського осередку Володимир Небесний прозвітував про діяльність динамівців у 2020 році. На даний час товариство об’єднує 10 колективів фізичної культури. Карантин вніс свої корективи і у роботу організації, цьогоріч за її сприяння було проведено вісім спортивних змагань, що значно менше, ніж у попередні роки. Та все ж у 2020 році спортсмени товариства демонстрували значні досягнення в олімпійських та неолімпійських видах спорту. До складу національних збірних команд України цьогоріч увійшли 32 динамівців.

Не обійшлося на засіданні і без приємного – нагородження. Найкращі колективи фізичної культури ФСТ “Динамо” отримали кубки, грамоти та дипломи за перемоги у комплексних спортивних змаганнях за програмою “Динаміада-2020″.

- Першість у змаганнях зайняла команда Головного управління Національної поліції, на другій сходинці – управління поліції охорони, третє місце у рятувальників. Загалом, усі команди показали хороший результат, сподіваємося і на подальшу співпрацю між колективами, – зазначив Володимир Небесний.

На засіданні було прийнято рішення про створення колективу фізичної культури в територіальному управлінні Служби судової охорони в Тернопільській області.

Голова ФСТ “Динамо”, начальник ГУНП в Тернопільській області Олександр Богомол подякував динамівцям за активний розвиток фізичної культури та спорту серед співробітників правоохоронних органів області.