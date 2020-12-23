У Тернопільському районі водій авто збив пішохода, а на дамбі в обласному центрі не розминулося дві іномарки

Із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та з забоями звернувся до лікарні тридцятишестирічний житель села Острів. Чоловікові надали меддопомогу, але не госпіталізовували. Травми він отримав в результаті ДТП.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, 22 грудня близько 22:45 водій автомобіля Opel Vivaro в селі Острів, неподалік дзеркального цеху, не впорався з керуванням та збив чоловіка. Потерпілий йшов узбіччям дороги в попутному з авто напрямку.

Ще одна аварія трапилася у Тернополі о 23.00 на дамбі тернопільського ставу. Там водій Audi не розминувся з таксі марки Fiat, а після цього втік з місця події.

В результаті удару легківку викинуло на узбіччя дороги і вона врізалася в дерево. На момент аварії в салоні таксі перебував пасажир. Він отримав легкі тілесні ушкодження до лікарні не звертався. Правоохоронці встановлюють місце перебування водія-втікача з Audi.