У ДТП на Тернопільщині травмувалася одномісячна дитина

П’ять автопригод трапилося на дорогах міста та області впродовж 18-20 грудня. Вісімнадцятого грудня на лінію “102″ зателефонував невідомий і повідомив про аварію з потерпілими в селі Заруддя Збаразького району.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій автомобіля Daewoo Lanos на трасі Тернопіль-Кременець виїхав на смугу зустрічного руху і врізався в Skoda Rapid, а після цього автівку відкинуло на Citroen Jumpy. В результаті аварії травми отримала пасажирка Citroen Jumpy та її одномісячний син. В дитини медики підозрюють перелом склепіння черепа. На момент автопригоди малолітня дитина була на руках матері. Після удару хлопчик вилетів із салону. Водії попередньо тверезі.

У Тернополі під колесами Volkswagen Passat опинився чоловік похилого віку. Аварія трапилася 18 грудня на вулиці Об’їзна. Потерпілого, 1967 року народження, зі струсом, закритим переломом обох гомілок бригада швидкої доправила до лікарні.

За попередньою інформацією, потерпілий перебігав дорогу за межами пішохідного переходу.

Того ж вечора водій автомобіля Ford Mondeo, порушивши правила дорожнього руху, виїхав на ділянку дороги з одностороннім рухом і на нерегульованому пішохідному переході збив двох дівчат – дев’ятнадцяти та п’ятнадцяти років. Тернополянок після огляду лікарями відпустили додому.

У Бучацькому районі у неділю, 20 грудня, не розминулись два зустрічних авто. Одна з причин аварії – в Volkswagen не працювала ліва передня фара, що спровокувало зіткнення.

На момент ДТП в Volkswagen перебували, окрім водія, його дружина та шестимісячна дитина. В іншому транспортному засобі був лише водій. Усіх учасників автопригоди оглянули медики.

У Тернополі на вулиці Шептицького водій автомобіля Hyundai не впорався з керуванням та врізався в припарковану на узбіччі вантажівку марки MAN. На щастя, кермувальник легківки отримав незначні тілесні ушкодження. Причини усіх автопригод встановить слідство.