За три дні на дорогах області у ДТП травмувалося 7 людей, 1 чоловік загинув

Чотири дорожньо-транспортних пригоди трапилося на автошляхах Тернопільщини впродовж 11-13 грудня.

11 грудня на автодорозі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече, неподалік села Байківці, не розминулися дві іномарки.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Citroen Jumpy, виконуючи поворот ліворуч, не надав дорогу AUDI-80.

В результаті удару кермувальник AUDI, житель Збаразького району, 1972 року народження, від отриманих травм помер на місці події. Двох його пасажирів госпіталізували до лікарні. Доправили до медзакладу і потерпілу з іншого авто. Даний факт внесений в ЄРДР згідно статті 286 частина 2 ККУ.

Того ж дня ще одну аварію зареєстрували правоохоронці в Тернопільському районі. В селі Смиківці водій VOLKSWAGEN PASSAT не врахував дорожньої ситуації і зіткнувся з VOLKSWAGEN Т4, що рухався в попутному напрямку. Після цього Т4 відкинуло на іншу смугу, де він зачепив SKODA OCTAVIA. З тілесними ушкодженнями до лікарні доправили водія VOLKSWAGEN Т4.

У Збаразькому районі водій автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER на трасі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече, поблизу села Чернихівці, порушив правила, що стало причиною аварії.

За попередньою інформацією, зіткнення відбулося на перехресті. Водій автомобіля ВАЗ 2107 рухався головною дорогою в напрямку Кременця, коли з другорядної на трасу виїхав Mercedes. Уникнути удару не вдалося. З ушкодженнями до травматологічного відділення потрапив водій ВАЗу.

Три автівки зіткнулося в Тернопільському районі 12 грудня. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що аварія трапилася на дорозі Тернопіль-Рава-Руська.

Водій автомобіля DODGE CALIBER не впоралася з керуванням, виїхала на смугу зустрічного руху і зіткнулася з боковою частиною вантажівки DAF XF, а після цього ще й з авто FIAT SCUDO. Внаслідок автопригоди тілесні ушкодження отримали водій Dodge та Fiat.

По усіх автопригодах триває слідство. У водіїв відібрали взірці крові для перевірки на вміст алкоголю.