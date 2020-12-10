Причини падіння пасажирського літака на Тернопільщині встановлюють слідчі (оновлено)

Чи мав документи на право пілотування в тому числі дозвіл на керування пасажирським літаком, кому належить даний повітряний транспортний засіб, а також причини падіння – усе це з’ясовують слідчі Головного управління Нацполіції Тернопільщини.

Дев’ятого грудня у чергову частину Козівського відділення поліції надійшло повідомлення про падіння літака. В селі Золота Слобода в полі близько 17:00 впав одномоторний пасажирський одинадцятимісний літак малої авіації «АН-2».

На місці події працювала слідчо-оперативна група та рятувальники. За попередньою інформацією, пілот намагався посадити літак між двома полями, але не розрахував на нерівності та глибокий рів.

Ймовірно він при зниженні зачепив крилом землю і як результат – літак почало кидати об землю. На момент нещастя в салоні пасажирів не було, а тіло пілота правоохоронці виявили мертвим за десять метрів від розбитого повітряного транспорту.

Оперативники встановлюють як і чому воно там опинилося: чи вилетіло в результаті удару, чи витягнули люди, намагаючись реанімувати чоловіка.

Пілот – житель Миколаївської області, 1980 року народження. Деталі нещастя встановить слідство. Даний факт внесений в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно статті 281 частина 3 ККУ – Порушення правил повітряних польотів, якщо вони спричинили загибель людей, або інші тяжкі наслідки.