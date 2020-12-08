Шахраї виманили у пенсіонерки 36 тисяч гривень за порятунок доньки – правоохоронці закликають краян застерегти своїх літніх родичів від телефонних аферистів

Зловмисники з різних номерів телефонували до 73-річної жительки Тернополя. Спершу шокували новиною, що її донька в поліції, а тоді почали вимагати гроші за порятунок родички. Старенька перерахувала шахраям 36 тисяч гривень.

Як встановили правоохоронці, до жінки в обідню пору зателефонувала незнайомка, яка представилася майором поліції. Повідомила, що донька пенсіонерки потрапила в неприємну ситуацію: виходячи з магазину, штовхнула дівчину, яка тримала в руках дорогий мобільний телефон, в результаті мобілка розбилася, а остання зламала руку. Тепер їй загрожує кримінальна відповідальність. Псевдополіціянтка запропонувала допомогти владнати справу, заплативши гроші.

Далі пенсіонерка у слухавці почула жіночий голос, який вона сприйняла як доньчин. Остання плакала і благала про допомогу. Відтак телефонні аферисти продовжували тиснути на пенсіонерку, вимагаючи гроші. Дзвонили з різних номерів і казали, що і як робити. В результат жінка перекинула через термінал 36 тисяч гривень на рахунки, які продиктували їй телефоном зловмисники.

Вже ввечері тернополянка зателефонувала до доньки і тоді і з’ясувалося, що потрапила в шахрайську пастку. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 190 ККУ.

Як стверджує юридичний психолог Михайло Козюк, зазвичай, жертвами такого виду шахрайства стають літні люди. Телефонні здирники грають на батьківських почуттях. Шахраї б’ють на емоції та переконують: діяти потрібно терміново, і кожна секунда затримки – може вартувати життя. Завдання афериста – викликати стрес і змусити людину, вимкнувши розум, керуватися емоціями.

Тому людям варто застерегти своїх батьків-пенсіонерів не довіряти телефонним незнайомцям, перевіряти інформацію, яку вони повідомляють, та у жодному разі не перераховувати та не віддавати гроші невідомим людям.