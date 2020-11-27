Наїзд на пішохода та зіткнення автівок на Тернопільщині – наслідки двох ДТП

Дві автопригоди зареєстрували правоохоронці у четвер, 26 листопада. Близько четвертої ранку під колесами автомобіля Škoda Octavia опинився чоловік. Аварія трапилася на вулиці 15 Квітня.

Потерпілий – житель Тернополя, 1985 року народження. Він переходив дорогу в межах нерегульованого пішохідного переходу. Чоловіка з забоями та закритим переломом ребра госпіталізували в травмпункт.

В Теребовлянському районі на повороті в село Надрічне зіткнулося два автомобілі.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що близько 15:00 водій SKODA FABIA на автодорозі Галич-Городок виїхав на смугу зустрічного руху та врізався в VOLKSWAGEN POLO. В результаті удару травми отримав кермувальник VOLKSWAGENа.

У водіїв відібрали взірці крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство згідно статті 286 ККУ.