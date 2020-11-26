Правоохоронці та благодійники Тернополя подарували святковий настрій малозабезпеченим родинам

Одяг, продукти харчування, різноманітні смаколики, канцелярські товари, іграшки та засоби гігієни – це та багато іншого отримали малозабезпечені та багатодітні родини Тернополя. Гостинці для чотирьох сімей передали представники благодійної місії “Віфлеєм”, спільно з правоохоронцями та представниками служби у справах дітей й управління з прав людини.

- Соціальна допомога сім’ям, які потрапили в складні життєві обставини – завдання номер один як для соціальних та благодійних організацій, так і працівників правоохоронних органів, – розповів старший інспектор відділу дільничних офіцерів управління превентивної діяльності поліції Тернопільщини Дмитро Адамович. – З року в рік напередодні свят такі сім’ї отримують подарунки від небайдужих людей.

Захід, який відбувся 26 листопада, організатори приурочили Всеукраїнській акції “16 днів проти насильства”.

Така допомога, переконані благодійники, надасть змогу сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, подолати важке становище та допоможе забезпечити повноцінні умови для проживання та виховання дітей.