На Тернопільщині розпочинається Всеукраїнська акція “16 днів проти насильства”

Мобільній групі з реагування на факти домашнього насильства виповнився рік. Її мета – протидія домашньому насильству. Від початку року тернопільські поліцейські відреагували на 639 підтверджених фактів про вчинення правопорушень, пов’язаних з домашнім насильством.

За словами старшого інспектора відділу дільничних офіцерів управління превентивної діяльності поліції Тернопільщини Дмитра Адамовича, серед постраждалих найбільша кількість жінок – 508, друга сходинка – це діти. Їх 113. Жертвами насильства стають й чоловіки. Таких фактів зареєстрували правоохоронці 104. Працівники поліції, які виїжджають на виклики щодо домашнього насильства, виносять термінові заборонні приписи кривднику. Від початку року в області такі приписи отримало майже 2300 осіб, з яких – 214 винесено жінкам.

В мобільну групу входять представники різних підрозділів поліції: дільничні офіцери, інспектори ювенальної превенції та патрульної поліції.

Від початку роботи мобільні групи здійснили 1698 виїздів за повідомленнями про факти насильства в сім’ї. Більшість звернень стосувалися психологічного, економічного та фізичного насильства.

Суть роботи таких груп не тільки боротися з наслідками домашнього насильства, а й виявляти і працювати з причиною такого явища. Робота над цим ведеться спільно з соціальними службами, благодійними організаціями та місцевою владою.

- Кожен виклик індивідуальний. Існує 4 види насильства: психологічне, економічне, сексуальне і фізичне. І в різних випадках по-різному. Це може бути просто проведення профілактичної бесіди з правопорушником, інформаційна підтримка жертви, куди вона може звернутися в разі повторення подібних випадків, надання правової допомоги, – розповідає Дмитро Адамович.