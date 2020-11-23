Триває боротьба за життя двох дітей, які травмувалися у ДТП на Тернопільщині

Дванадцятирічна дівчинка та її дев’ятирічний брат потрапили до реанімації. За їхнє життя триває боротьба. Причина травмування – дорожньо-транспортна пригода, яка трапилася на Тернопільщині 22 листопада.

На автодорозі М-19, неподалік повороту на село Мишковичі Тернопільського району, перекинувся автомобіль PEUGEOT 308.

На місце аварії виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, водійка транспортного засобу не впоралася з керуванням, зачепила колесами узбіччя і як результат – злетіла з дороги, а транспорт перекинувся.

На момент нещастя в салоні були діти. Брат з сестрою отримали важкі травми, оскільки жоден не був ні в кріслі, ні в бустері.

Мама від госпіталізації відмовилася. Жінка перебуває у лікарні поруч з дітьми.

Правоохоронці звертаються до водіїв не нехтувати ременями безпеки, бустерами чи автокріслами, які на 70% підвищують захист малолітніх.

За правилами дорожнього руху, дітей до 12 років і зростом до 145 см не можна перевозити без спеціальних засобів. Більше половини дитячих травм в ДТП – через відсутність спеціальних засобів перевезення.

Пам’ятайте, непристебнутий малюк потрапляє в ДТП навіть на невеликій швидкості, наслідки невтішні. При лобовому ударі дитина може вислизнути з-під паска безпеки, який зроблений під звичайного пасажира.

Сидячи на задньому сидінні (яке вважається найбезпечнішим), вона отримає травму голови і пошкодження шийного відділу хребта, лежачи – травму хребта. Якщо дитина в момент аварії стоїть на підлозі чи задньому сидінні, їй загрожує перелом шиї, черепно-мозкова травма і пошкодження хребта. Сидячи спереду, непристебнутий маленький пасажир отримує черепно-мозкову травму, пристебнутий – травмує шию.

Не варто розраховувати й на мамині обійми: несподівані ситуації на дорозі не залишають часу на роздуми.

Не варто економити на житті дітей та наражати їх на небезпеку, нехтуючи елементарними правилами на дорозі.