Порушення правил дорожнього руху – причина травмувань та смертей

В Бучацькому районі 20 листопада не розминулося два автомобілі. Близько 13:30 водій автомобіля Mitsubishi Carisma, порушивши правила обгону, зіткнувся з ВАЗ 111940. В результаті удару кермувальницю ВАЗу бригада екстреної медичної допомоги доправила до травматологічного відділення лікарні. У жінки закрита черепно-мозкова травма, струс, забої та переломи.

Двадцять другого листопада на лінію “102″ Кременецького відділу поліції надійшло повідомлення про аварію від чергового лікаря екстреної медичної допомоги.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, водій автомобіля ЗАЗ ТАВРІЯ виїхав на смугу зустрічного руху та врізався у автомобіль Opel Vivaro.

З травмами до медзакладу потрапили водій та пасажир Таврії. У кермувальника вдавлений перелом лобної кістки, струс головного мозку та інші ушкодження. У пасажирки множинні ссадна. Жінка від госпіталізації відмовилася.

Розпочався з дорожньо-транспортної пригоди і понеділок, 23 листопада. В Збаразькому районі, неподалік Вишнівця, не розминулося два вантажних автомобіля, які рухалися в попутному напрямку.

За попередньою інформацією, в авто, яке рухалося позаду, відмовили гальма. Обидві вантажівки належать львівським фірмам. Проте водії не мали ні відповідних категорій, ні шляхових листів. Транспорт правоохоронці вилучили.

Усі автопригоди внесені в ЄРДР згідно статті 286 ККУ. У водіїв відібрали взірці крові для перевірки на вміст алкоголю.