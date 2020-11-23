«Карантин вихідного дня»: поліцейські склали 32 адмінпротоколи

У суботу та неділю на території області працювали 159 рейдових груп. Вони перевірили роботу 1226 суб’єктів господарювання щодо дотримання вимог «карантину вихідного дня», передбаченого рішенням Уряду.

Основні зусилля поліцейських були спрямовані на проведенні профілактичної та роз’яснювальної роботи щодо важливості виконання встановлених обмежень. До порушників, які нехтували встановленими правилами та ігнорували їх, застосовували заходи адмінвпливу.

Правоохоронці перевірили роботу закладів харчування, торгівлі, відпочинку, розваг, а також перевізників. За результатами відпрацювання складено 32 адмінпротоколи за статтею 44-3 КУпАП (порушення правил щодо карантину людей). Санкція статті передбачає покарання – штраф на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних доходів громадян та на посадових осіб – від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Найбільше протоколів складено на суб’єктів господарювання та інших відповідальних осіб за неприпинення роботи закладів. Також серед зафіксованих порушень: перебування осіб в громадському місці без документів, здійснення торгівлі без засобів індивідуального захисту та недотримання карантинних обмежень у магазинах.

Схожі рейдові перевірки триватимуть щоденно. Поліція закликає всіх дотримуватися встановлених правил карантину, аби стримати поширення коронавірусної інфекції.