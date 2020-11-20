Команда «ДСО-ЗУНУ» здобула перемоги над командами ВК «Бахмут-ШВСМ» та ВК «Дніпро»

Команда «ДСО-ЗУНУ» знову у лідерах та після трьох турів піднялася на перше місце в турнірній таблиці.

Матч з ВК «Дніпро» завершився тріумфом для тернопільських гравців. Команди зіграли 4 партії і фінішували з рахунком 3:1.

«ДСО-ЗУНУ» дісталися сильні суперники. Напередодні ВК «Дніпро» вибороли беззаперечну перемогу у ВК «Політехнік-Одеса», завершивши гру з рахунком 3:0.

Волейбольні баталії були непростими, напруга тривала весь матч. Суперники не поступалися та намагалися не пропустити жодного м’яча. Загалом команди зіграли 4 партії.

Варто відзначити наших волейболістів: Мірчева Володимира, який подав сім ейсів і набрав 26 очок за гру та Олексюка Тараса, який подав 5 ейсів та набрав 24 очка.

З перемогою наших волейболістів привітав начальник ГУНП в області, голова «Федерації волейболу Тернопільщини» Олександр Богомол та побажав гравцям подальших яскравих та впевнених спортивних здобутків.

Нагадаємо, напередодні «ДСО-ЗУНУ» перемогли ВК «Бахмут-ШВСМ». Матч завершився рахунком 3:1 на користь тернополян.