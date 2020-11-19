Троє пішоходів минулої доби опинилися під колесами автомобілів

Одна людина загинула, двоє з травмами потрапили до лікарні в результаті трьох дорожньо-транспортних пригод, які трапилися на дорогах Тернопільщини 18 листопада.

Повідомлення про автопригоду з травмованими на лінію “102″ надійшло о 16:49 від лікаря екстреної медичної допомоги. На вулиці Збаразька під колесами авто опинилася тридцятиоднорічна жінка.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій CHEVROLET EPICA на нерегульованому пішохідному переході збив пішохода. Потерпілу з забоями та травмами доправили до лікарні, але не госпіталізовували.

Ще одна аварія трапилася о 17:49 на Будного. Про неї правоохоронцям повідомив сам водій AUDI Q7. Він розповів, що збив людину. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та бригада швидкої. Проте медики констатували лише смерть потерпілого.

Загиблий – житель с. Петриків Тернопільського району, 1941 року народження. За попередньою інформацією, він переходив проїзну частину справа-наліво відносно руху і в недозволеному місці.

Опинився під колесами RENAULT LAGUNA того вечора й житель одного з Тернопільських районів. Чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вийшов на проїжджу частину дороги і як результат – потрапив під колеса іномарки. Аварія трапилася на вулиці Об’їзна. Чоловіка госпіталізували в травматологічне відділення.

Усі автопригоди внесені в ЄРДР згідно статті 286 ККУ. У водіїв відібрали взірці крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.

Правоохоронці звертаються до пішоходів та велосипедистів бути обережними. Світловідбивачі на одязі вкрай необхідні для безпеки пішоходів, особливо в осінньо-зимовий період, коли на вулиці швидко вечоріє, і учасники дорожнього руху стають практично невидимими в сутінках. Світловідбивачі, або флікери – допоможуть бути більш помітними на дорозі, вони відбиватимуть світло у сутінках, тож водії зможуть вчасно побачити пішохода та зупинити авто.