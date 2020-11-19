Про співпрацю домовилися представники поліції та Національної спілки журналістів Тернопільщини

Спільну взаємодію в разі перешкоджання журналістській діяльності членів Національної спілки журналістів обговорили працівники сектору захисту інтересів суспільства та держави ГУНП в Тернопільській області з керівником обласної організації НСЖУ Василем Тракалом. Поліцейські та представники ЗМІ обмінялися думками щодо подальшого співробітництва.

Завдання новоствореного сектору поліції краю — забезпечення громадської безпеки та порядку, охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави. Одним з пріоритетних завдань цього підрозділу стане профілактика злочинів проти безпеки та незалежної діяльності журналістів. Відтак поліцейські налаштовані встановити тісні робочі стосунки з Національною спілкою журналістів на регіональному рівні, а в разі потреби – здійснювати оперативний супровід розслідувань справ, які стосуються порушень прав журналістів.

З метою комунікації та налагодження взаємодії із працівниками ЗМІ працює гаряча лінія для повідомлень про правопорушення стосовно журналістів.

Про усі протиправні факти можна повідомити на окрему електронну адресу: dzisd_media@police.gov.ua Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Національної поліції України.

Учасники зустрічі обговорили й проблемні питання та подальшу співпрацю щодо безпеки діяльності журналістів.