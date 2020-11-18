У аварії на Кременеччині травмувалося троє людей

В селі Білокриниця Кременецького району не розминулися Daewoo Lanos та ВАЗ 21099. Аварія трапилася 17 листопада близько 20:30.

При виїзді слідчо-оперативної групи та за попередньою інформацією стало відомо, що водій Daewoo Lanos, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надав переваги в русі автомобілю ВАЗ. Уникнути зіткнення не вдалося.

В результаті удару до лікарні з закритим переломом кисті, множинними травмами та забоями обох колінних суглобів бригада екстреної медичної допомоги в лікувальний заклад доправила водія ВАЗу, 1999 року народження. Чоловіка не госпіталізовували.

Отримали тілесні ушкодження у даній аварії і двоє пасажирів Daewoo Lanos. Проте вони від госпіталізації відмовилися.

У водіїв відібрали взірці крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.