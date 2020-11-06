Оперативники Тернопільського відділу поліції розшукали зловмисницю, котра викрала залишений без нагляду телефон

Причетною до протиправного виявилася 26-річна жителька Тернополя. Чужий мобільний телефон вона продала, а гроші витратила на власні потреби.

Повідомлення про крадіжку надійшло до співробітників поліції від 49-річного жителя Хмельницької області. У нього на автовокзалі у Тернополі викрали мобільний телефон.

Зі слів заявника, він очікував на автобус і залишив свій телефон на підзарядці. Відійшов лише на декілька хвилин, коли ж повернувся, мобілки вже не було.

Оперативники встановили особу зловмисниці. Нею виявилася 26-річна тернополянка. Жінка вперше вчинила протиправне.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Дії зловмисниці слідчі кваліфікують за частиною 1 статті 185 ККУ – крадіжка.