Як не стати жертвами торгівлі людьми розповіли правоохоронці Тернопільщини

П’ять фактів торгівлі людьми задокументували від початку року працівники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУНП в Тернопільській області. Три з них це сексуальна експлуатація ще два – жебракування.

- Нашу громадянку з нашої області відправили в Італію під приводом працевлаштування в одному з готелів прибиральницею. Однак її помістили в приміщення, забрали паспорт. За сприянням поліції Італії її доправили додому і цього року кримінальне провадження ми скерували до суду, – розповів начальник відділу БЗПТЛ Олександр Буняк на зустрічі з журналістами.

Двоє дівчат потрапили на гачок аферистів і як результат потрапили в сексуальне рабство в Об’єднані Арабські Емірати. Триває кримінальне розслідування і щодо торгівлі людьми методом жебракування.

- Четверо людей експлуатували людей з ознаками інвалідності – попрошайок. Вони на території Тернополя біля ринків, церков, біля торгівельних центрів просили милостиню. Цих людей утримували в нелюдських умовах, раз на день годували, жили в сараї, неподалік міста.

Двоє зловмисників під вартою, ще одна під домашнім арештом, а четвертого підозрюваного оголосили в розшук.

Розслідують оперативники і провадження щодо фейкового працевлаштування за кордоном. Більше двох мільйонів гривень заробив житель Тернополя на людях, які шукали роботу. Він разом зі спільниками-родичами розмістив в мережі інтернет оголошення про вакансії в Королівстві Швеції, а сам офіс відкрив у Тернополі. Документувати нелегальну фірму співробітники відділу по боротьбі зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми спільно зі слідчими області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури почали ще у березні цього року.

За словами начальника відділу БЗПТЛ Олександра Буняка, за свої послуги шахраї брали 300 євро. Жертвами цієї фірми стало близько трьохсот осіб зі всієї України.