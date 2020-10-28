Водія затиснуло в кабіні в результаті автопригоди

До лікарні з тілесними ушкодженнями бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала чоловіка, 1983 року народження. Травми він отримав в результаті дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася неподалік села Гаї Шевченківські на дорозі Обхід м.Тернопіль.

27 жовтня близько 12:10, керуючи автомобілем КамАЗ, не впорався з керуванням, допустив з’їзд вантажівки в кювет, де вона перекинулася. На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. За словами водія та інших очевидців автопригоди, у попутному напрямку з КамАЗом рухалася інша вантажівка. В якийсь момент вона пішла на обгін та зачепила КамАЗ, зіштовхнувши його на узбіччя. Так це чи ні встановить слідство.

Чоловіка затиснуло в кабіні. Медики діагностували у потерпілого забої голови, закриту травму грудної клітки, переломи ребер. Його доправили в хірургію травматологічного відділення.

У водія відібрали взірці крові для перевірки на вміст алкоголю. Даний факт внесений в ЄРДР згідно статті 286 ККУ.