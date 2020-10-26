Минулими вихідними у двох ДТП травмувалися водії

На об’їзній дорозі Кременця 24 жовтня правоохоронці зареєстрували аварію з потерпілими. Близько 20:30 водій автомобіля Opel Kadett не впорався з керуванням, з’їхав у кювет, де автівка перекинулася.

Потерпілого кермувальника бригада екстреної медичної допомоги доправила до лікарні. За попередніми даними, чоловік на момент автопригоди перебував у стані алкогольного сп’яніння. В результаті удару він отримав закритий перелом малогомілкової кістки та забої голови.

Летально завершилася аварія для водія FORD SCORPIO. 25 жовтня близько 20:00 на автодорозі Борщів-Заліщики, неподалік села Бедриківці, тридцятитрирічний водій не впорався з керуванням та допустив з’їзд авто з дороги. Вже після цього транспортний засіб врізався в дорожню тросову огороджу. Врятувати чоловіка не вдалося. Він помер дорогою до лікарні.

По обох автопригодах триває слідство.