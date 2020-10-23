Річницю створення відзначила Служба судової охорони Тернопільщини

Професійність. Пильність. Безпека правосуддя! 4 квітня 2019 року Вища рада правосуддя затвердила Положення про Службу судової охорони, а 17 жовтня судова охорона розпочала свою діяльність і на Тернопільщині.

Саме рік тому урочисту присягу на вірність українському народу склали співробітники новоствореної служби. Безпека громадського порядку у суді та судових службовців – це їхнє основне завдання.

За короткий термін, розповів очільник відомства Едуард Кольцов, співробітники територіального управління Служби взяли під охорону 14 установ системи правосуддя. Забезпечили громадський порядок у більше ніж 140 тисячах судових засіданнях.

- За цей період ми виявили і не допустили пронесення до судової установи понад 800 заборонених предметів. Це – холодна та травматична зброя, інші небезпечні предмети.

На урочистостях, приурочених річниці створення служби, кращих співробітників територіального управління відзначили грамотами, подяками, нагрудними знаками Служби судової охорони.

- Враховуючи результати нашої роботи, оцінку нашим підрозділам я можу поставити лише відмінну. Сьогодні цю оцінку підтверджують і керівники судових установ Тернопільської області, – зазначив Едуард Кольцов.

Не зраджувати присязі, робити усе, аби не заплямувати честь форми судового охоронця, сумлінно виконувати службові обов’язки від яких залежить порядок у суді, здоров’я і життя суддів, працівників апарату та інших учасників процесу, побажав колегам і начальник головного управління Нацполіції Тернопільщини Олександр Богомол.

- Розвитку, натхнення, щоб все вдавалося, реалізації запланованого. Я переконаний, що у службі судової охорони працюють професіонали своєї справи. Дякую за співпрацю. Зі святом вас.

Під наглядом служби судової охорони перебувають суди кожного регіону нашої держави, розповів голова Служби судової охорони Валерій Бондар. Щодня бійці служби стежать за безпекою всіх установ судової влади та захищають верховенство права.

- Вдячний кожному з вас. Хочу побажати вам здоров’я, миру, наснаги, здобутків, розвитку служби судової охорони. Зі святом, шановні побратими. Слава Україні!

Попереду у кожного представника судової охорони непроста та відповідальна робота адже служба судової охорони – це гарантія безпеки для усіх.