Дві аварії зареєстрували правоохоронці на дорогах області 22 жовтня

Із закритою черепно-мозковою травмою, струсом, множинними ранами шиї до лікарні госпіталізували дев’ятнадцятирічного жителя Гусятинського району. Травми він отримав в результаті автопригоди, яка трапилася 22 жовтня близько 14:20.

Потерпілий їхав на велосипеді у райцентрі, коли біля автостанції його збив водій автомобіля Opel Astra. Причину аварії встановлять правоохоронці.

Ще одну ДТП того дня зареєстрували поліцейські на Кременеччині. О 23:37 на лінію “102″ надійшла інформація про автопригоду з потерпілими. На межі Тернопільської та Рівненської областей, зі сторони села Білокриниця, зіткнулися автомобілі.

На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, водій вантажного автомобіля Volvo не врахував дорожньої ситуації, не дотримався безпечної швидкості руху та врізався у авто Peugeot Partner. Останній рухався в попутному напрямку з вантажівкою.

В результаті удару водія та пасажира Peugeot бригада екстреної медичної допомоги доправила до лікарні. У кермувальників відібрали взірці крові для перевірки на вміст алкоголю.

По обох аваріях триває слідство згідно статті 286 ККУ.