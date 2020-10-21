У автопригоді на Тернопільщині не розминулися дві іномарки та БУС

На перехресті сіл Верхняківці та Озеряни Борщівського району не розминулися Toyota, Audi та БУС. Дорожньо-транспортна пригода трапилася 20 жовтня близько 13:30.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Audi А4, проїжджаючи перехрестя, не пропустив водія на Toyota Land Cruiser, що рухався головною дорогою.

Порушення правил стало причиною зіткнення. В результаті удару Toyot(у) відкинуло на автомобіль Mercedes-Benz

В результаті удару до лікарні із забоями та підозрою на переломи ребер госпіталізували пасажирку з АУДІ А4, 1939 року народження, та шестирічну дитину.

У водіїв відібрали взірці крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство згідно статті 286 ККУ.