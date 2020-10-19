Двоє малолітніх в результаті ДТП потрапили до лікарні

Дві автопригоди трапилося на дорогах Тернопільщини минулими вихідними. Сімнадцятого жовтня у Кременецькому районі не розминулися автомобілі Ford Mondeo та ВАЗ 21033.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що зіткнення відбулося у селі Старий Тараж. На момент аварії в салоні ВАЗу перебував неповнолітній хлопчик. Він в результаті удару травмував голову. Після надання меддопомоги дитину відпустили. Причину аварій встановить слідство. У кермувальників відібрали кров для перевірки на вміст алкоголю.

Ще один малолітній потрапив до лікарні в результаті автопригоди на Теребовлянщині. Вісімнадцятого жовтня одинадцятилітній хлопчик, керуючи велосипедом, не переконався у відсутності транспортних засобів, виїхав з другорядної дороги на проїжджу частину і врізався в автомобіль FORD.

Дитину з закритою черепно-мозковою травмою, струсом, забоями та саднами госпіталізували в травматологічне відділення.

Обидві автопригоди внесені в ЄРДР згідно статті 286 ККУ. Триває слідство.